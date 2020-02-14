Cuma mesajları resimli yeni: 2020 WhatsApp, Facebook, SMS için en güzel Cuma mesajları burada!
Cuma mesajları... İslam alemi Şubat ayının ikinci cuması için hazırlıklarını sürdürüyor. Cuma namazı öncesinde cuma gününü en güzel mesajlar ile tebrik etmek isteyenler için detayları sayfamızda derledik. WhatsApp, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda ya da SMS olarak gönderebileceğiniz en yeni ve resimli cuma mesajları burada. İşte 2020'ye özel en güzel cuma mesajları...
Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında ilk sırada yer alıyor. İslam aleminin haftalık bayram günü olarak bilinen cuma günün büyük bir sevincin yaşandığı gündür. Haftalık dirilişe, hayata yeniden tutunmaya vesile olan bu mübarek cuma gününü tebrik etmek isteyen vatandaşlar, en yeni cuma mesajlarını araştırıyor. En güzel ve en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte paylaşılabilecek resimli cuma mesajları...
EN YENİ CUMA MESAJLARI
● "Allah'ı anarken, Allah korkusu ile gözünden yaş akana, kıyamette azap olmaz..." Hadis-i Şerif
● Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum rahmetine. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle... Hayırlı Cumalar!
● Tadımlık dünyadan, doyumluluk tat bekliyoruz... Ya Rab! Nefsimizi ıslah eyle, bizi kendine kul kabul eyle. Göz kapanıncaya kadar, bizi nefsimizle baş başa bırakma, amin... Hayırlı Cumalar.
● Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı Cumalar...
● Ömrünüze ömür katılsın, gönlünüze meltem saçılsın. Bu mübarek Cuma gününde melekler dört bir yanınızı sarsın, dertlerinize derman, evlerinize bereket, gönüllerinize huzur dolsun. Hayırlı Cumalar!
● Sıkıntılardan uzak, huzurun gölgesinde geçireceğiniz günlerin ömrünüze yayılması, kazançlarınızın bereketli, sevinçlerinizin daim olması dileğiyle. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.