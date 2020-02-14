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  • 14.02.2020 14:10
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 14:14

Son dakika: 5 milyon dolarlık vurgun yapan lı lüks yaşamını paylaştı

Son dakika haberi... Gümrük fazlası malları ihaleyle satın aldırma vaadiyle kandırdığı kişilerden 5 milyon dolar alan lı yakalandı. Şüphelinin son model araçlarla çektirdiği fotoğraflar dikkat çekti.

Lüks yaşamını sosyal medyada paylaştı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 'da gümrükten ihale ile mal alacağını söyleyerek bir kişinin 3 milyon dolarını dolandıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde şüphelinin uyruklu Moosen R. M. (54) olduğu belirlendi. Ekipler, Moosen R.M.'yi 5 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonla yakalayarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.



Şüpheli Moosen R.M.'nin dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen paralarla son model otomobiller aldığı, lüks yerlerde yaşadığı ve bunları paylaştığı öğrenildi. Şüphelinin aynı zamanda başka kişileri de dolandırdığı ve toplamda 5 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.



Gözaltına alınan Moosen R.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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