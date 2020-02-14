Sevgililer Günü mesajları 2020: Romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri uzun kısa
Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü... Sevdiklerini mutlu etmek için hediye alanlar, hediyenin arasına koyabilecekleri ya da sözlü olarak söyleyebilecekleri en güzel ve romantik mesajları araştırıyorlar. Bu özel gün için uzun ve kısa seçenekli en yeni Sevgililer Günü mesajlarını sayfamızda derledik. İşte sevgilinizi özel hissettirecek romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri...
14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel en yeni mesajlar burada... Sevgililer Günü için hediyelerini hazırlayanlar, şimdi de en güzel mesajları araştırmaya başladılar. Sevdiğinizi özel hissettirecek bir mesaj arıyorsanız doğru adrestesiniz. Sizler için hazırladığımız romanrik Sevgililer Günü mesajlarını inceleyebilirsiniz. İşte en yeni ve anlamlı romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları...
* Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin.
* Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!
* Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgârlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.
* Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hanı en güzel asklar imkânsız gelir ya insana, imkânsız olduğun için tutkunum sana.