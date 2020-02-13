Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in hapse girmesiyle sonuçlanan olay kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Kadir Şeker'in şiddet görmesine dayanamayarak yardımcı olmaya çalıştığı Ayşe D.'nin savcılıktaki ifadesinden bir gün sonra basına yaptığı açıklamalarda kendisini kurtaran Kadir'i suçlaması tartışmalara neden oldu. Ayşe D.'nin basına yaptığı açıklamalar ve savcılıkta verdiği ifade arasındaki tutarsızlıklarsa dikkat çekti.

KADİR'İ BIÇAKLARKEN GÖRDÜ MÜ?

SAVCILIKTAKİ İFADESİ: Kadir'in bıçak vurma anını görmedim. Ama yanımıza geldiğinde ve ayrılmak üzere hareket ettiğinde bıçağı gördüm.

BASIN AÇIKLAMASI: Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizimki...

AYŞE D. DARP EDİLDİ Mİ?

SAVCILIKTAKİ İFADESİ: Özgür yumrukla benim sağ omuz arka kısmıma doğru sert bir şekilde vurdu. Hatta bundan dolayı morarma olmuş olabilir. Bana vurduktan sonra Özgür evden çıkarak gitti.

BASIN AÇIKLAMASI: Polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa darp izi olurdu.

KADİR ORAYA NEDEN GELDİ?

SAVCILIKTAKİ İFADESİ: Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sırada yanımıza Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü.

BASIN AÇIKLAMASI: Kadir'in benim ağladığımı ve Özgür'ün bağırdığını duyunca yardım etme amacıyla geldiğini düşünüyorum.

BOĞUŞMA NASIL BAŞLADI?

SAVCILIKTAKİ İFADESİ: Özgür bağırarak cevap vermekteydi. Kadir elinde bıçakla duruyordu. Kadir gideceği yöne yürümeye başladı. Bu esnada itekleşmeye başladılar.

BASIN AÇIKLAMASI: Kadir'in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken, aralarında boğuşma yaşandı.