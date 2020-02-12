Kadir Şeker , Ayşe D'yi Özgür Duran 'dan kurtarmak istedi. Saldırıya uğrayınca bıçakla direndi. Uğruna katil olduğu kadın ise çark etti: Özgür'le kavga etmiyorduk. Ortada bıçak çekecek bir durum yoktu.Kadir Şeker, Ayşe D.'yi dayakçı sevgilisinden kurtardı. Uğruna katil olduğu kadın, şoka uğrattı: Bıçak çekecek durum yoktu..., Kadir Şeker olayına kilitlendi. Tıp okumak isteyen genç, sevgilisi'dan dayak yiyen'yi kurtarmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın kalbine girdi. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan hapse gönderildi.İlk açıklamasında "Kadir hayatımı kurtardı" diyenise çark etti. Şu ifadeyi verdi: "Olay günü Özgür alkollüydü. Kavga ettik.O sıra yanımıza Kadir geldi. Özgür'e 'Neden bayanı rahatsız ediyorsun?' dedi. Karşılıklı bir şeyler söylerken, aralarında boğuşma yaşandı. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum kesinlikle yoktu. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, illaki darp izi olurdu."Kadir'in babası Cengiz Şeker, oğlunun yaşadığı olayın memleketin ve ailesinin içini yaktığını söyledi.



Şeker, "Kadir'i Türkiye'ye emanet ettim artık. Biz vicdansız, acımasız insanlar değiliz. Böyle olaylara karışacak insanlar da değiliz ama anlık bir şey" dedi.

Kadir Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti. Avukat, Şeker'in tahliyesini istedi.Kadir Şeker'in olayın ardından cezaevinde okumak için kitaplarını istediği öğrenildi.