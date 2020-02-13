Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.
İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama! Duraklarda yoğunluk oluştu
Sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yola çıkan İstanbullular, kötü bir sürprizle karşılaştı. Topkapı - Mescid-i Selam tramvay hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler aksarken, duraklarda yoğunluk oluştu.
Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.