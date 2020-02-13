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  • 13.02.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 09:19

'da tramvay seferlerinde aksama! Duraklarda yoğunluk oluştu

Sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yola çıkan lular, kötü bir sürprizle karşılaştı. Topkapı - Mescid-i Selam tramvay hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler aksarken, duraklarda yoğunluk oluştu.

İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.

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