İzmir'in Bergama ilçesinde kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
İŞÇİ SERVİSİ İLE KAMYON ÇARPIŞTI
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde meydana geldi. Bir altın madenine işçi taşıyan servis midibüsü, kamyonla çarpıştı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, İzmir İtfaiyesi AKS ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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