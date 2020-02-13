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  • 13.02.2020 18:48
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 18:48

? , nde son gelişmeler nelerdir?

? ve uzun bir süredir gündeminde bulunan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesinin yakın zamanda Meclis gündemine geleceğini duyurdu. Ceza infaz yasası hakkında son açıklamayı Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Kalın infaz düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, af yasası, nde son gelişmeler nelerdir? İşte detaylar

Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak?

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren ceza infaz düzenlemesi ve af yasası hakkında yapılan son açıklamalar yakından takip ediliyor. Uzun bir süredir üzerinde çalışan yasa ve düzenleme hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu kapsamda son gelişmeleri anlık olarak öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Af yasası, ceza infaz düzenlemesinde son gelişmeler nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler

AF YASASI VE CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON GELİŞMELER

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

EVDE İNFAZ

Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

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