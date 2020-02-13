AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 19.30'da 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.30'da Merkez Sivrice ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.02.13 19:30:51 38.4910 39.3212 5.0 -.- 3.1 3.2 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.13 19:21:01 35.2453 27.7635 14.2 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel

2020.02.13 18:53:27 38.9745 27.8745 4.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.13 18:24:47 39.0007 27.8620 3.5 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.13 18:08:52 38.9658 27.8762 5.8 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.13 18:06:14 38.9820 27.9045 8.2 -.- 1.8 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.13 17:49:58 36.1500 33.5633 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.02.13 17:45:24 38.4923 39.1193 7.9 -.- 2.0 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.13 17:39:07 38.3385 31.0050 2.3 -.- 1.3 -.- CELEPTAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2020.02.13 16:53:46 38.4242 39.2008 3.9 -.- 2.3 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.13 16:46:06 39.0685 27.8127 7.1 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.13 16:41:34 38.8790 27.9048 5.7 -.- 1.3 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.13 16:25:31 38.3817 39.1448 5.0 -.- 1.4 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.13 15:32:16 38.3062 38.9230 10.8 -.- 1.9 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.13 15:27:14 38.9702 27.8862 2.7 -.- 2.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.13 15:05:18 38.5270 39.2540 5.0 -.- 2.0 -.- YEDIGOZE-(ELAZIG) İlksel

2020.02.13 14:40:09 37.3668 26.8832 25.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.02.13 14:23:18 38.1068 38.6932 4.9 -.- 1.8 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.13 14:14:24 38.4450 39.2832 5.3 -.- 2.3 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.13 14:06:06 37.2385 28.0435 0.0 -.- 1.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2020.02.13 14:01:54 38.2275 28.1027 18.0 -.- 1.4 -.- BUCAK-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2020.02.13 13:59:46 39.0070 27.8600 7.4 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.13 13:43:01 38.9668 27.8743 5.0 -.- 3.9 3.7 CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.13 12:57:15 37.2352 28.1313 0.0 -.- 1.7 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel