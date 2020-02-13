Af için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda af bekleyen binlerce kişi af yasası haberlerini yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'af yasası'nı Meclis'e getireceklerini söylemesinin ardından; cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar haricinde yer alan suçlara infaz indirimi yapılacak. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin bu ay ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Peki hangi suçlara af gelecek? Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum...

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