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  • 14.02.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 09:17

Ceza indirimi uygulanacak mahkumlar hangileri? 14 Şubat mahkumlara af için kritik tarih! ?

? Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum nedir? Başkan 'a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak. kurmayları, ile ikinci yargı paketi için görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu neticeler alacaklarını söyledi. Kurmaylar "AK Parti ile kendi önerilerimiz ve AK Parti'nin teklifinin uyuşan yönleri üzerinde sık sık bir araya geliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu neticeler alacağımızı kuvvetle tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Af için son dakika gelişmesi: Kritik tarih belli oldu

Af için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda af bekleyen binlerce kişi af yasası haberlerini yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'af yasası'nı Meclis'e getireceklerini söylemesinin ardından; cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar haricinde yer alan suçlara infaz indirimi yapılacak. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin bu ay ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Peki hangi suçlara af gelecek? Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum...

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