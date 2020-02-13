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  • 13.02.2020 14:50
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 14:52

Son dakika: Şile yolunda korkunç ! Otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin, seyir halindeki iş makinesi arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Şile yolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Çekmeköy içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. da otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.

AYRTINTILAR GELECEK...




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