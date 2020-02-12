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  • 12.02.2020 13:50
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 13:54

Son dakika: le anne ve babasını katleden 'ın cezai ehliyeti olmadığı tespit edildi

Son dakika haberi... İzmir'de lü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık hakkında "psikotik bozukluk" teşhisi konuldu.

Cezai ehliyeti olmadığı tespit edildi

İzmir 11. 'nde "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklu yargılanan Kalkan hakkında istenilen cezai ehliyet raporu, mahkemeye ulaştı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan raporda Kalkan'ın 28 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yatarak müşahade altında tutulduğu ve yapılan psikometrik değerlendirme neticesinde "psikotik bozukluk" teşhisi konulduğu belirtildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:
"'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği iddia olunan "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürmek" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz. Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32/1 maddesi kapsamındadır."

OLAY
İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı ü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi da siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı, "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kalkan hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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