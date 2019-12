İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'ın (21) yargılanmasına devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve davanın müştekisi durumunda bulunan kardeşi Emir Can Kalkan ile taraf avukatları katıldı. Sanığın cezai ehliyeti yönünden raporun temini için yazılan yazıya Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından verilen yanıtta sanıkla ilgili herhangi bir kaydın bulunmadığı, bu nedenle sağlık kuruluşunca düzenlenen bir raporun olmadığı ifade edildi.

"BABAM YAŞIYOR MU?"

Olaydan sonra yaklaşık 1 ay Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü anlatan sanık Mahmut Can Kalkan, "Cezaevine dedem Mahmut Kalkan tarafından 100 TL para geldi. Ayrıca babam Mehmet Kalkan'dan da bana 200 TL para geldi" dedi.

Mahkeme başkanına "Babam yaşıyor mu?" diye soran Kalkan, olumsuz yanıt alınca "Babam öldü. Bana nasıl para yollar diye korktum ve makbuzu yırttım" diye konuştu.

Sanık, daha önce de iddia ettiği gibi kırmızı gözlü varlığın cezaevinde kendisi ile birlikte kaldığını, cinsiyetinin kız olduğunu ve yalnızca kendisinin gördüğünü söyledi.

"ABİM UYUŞTURUCU KULLANIYORMUŞ"

Duruşmada söz alan sanığın kardeşi Emir Can Kalkan ise abisinin bir arkadaşı ile görüştüğünü ve bu kişinin abisinin uyuşturucu madde kullandığını söylediğini ifade etti.

Emir Can Kalkan, abisinin bahsettiği parayı dedesi ile birlikte kendisinin gönderdiğini de söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından rapor düzenlenmesi için duruşmayı erteledi.

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmişti. 16 yaşındaki kardeşi Emir Can Kalkan sıvıyı içmeyi reddederken, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan (4) ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Zanlı Mahmut Can Kalkan, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kalkan hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.