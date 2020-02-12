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  • 12.02.2020 13:44
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 13:46

'te şoke eden olay! Kendisini kadın olarak tanıtarak...

'te bir parkta bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki 'ın öldürülmesine ilişkin şoke eden bir detay çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden Furkan U.'nun daha önce Samet Çalışkan ile kavga ettiği, kendisini sosyal medya hesabından sahte hesap açarak kadın olarak tanıtıp parka çağırdığı ortaya çıktı.

Gaziantep'te, 4 gün önce bıçaklanarak öldürülen Samet Çalışkan'ın (17), cinayeti ile ilgili 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Furkan U.'nun (17), daha önceden husumetli olduğu ve sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak kendisi kadın olarak tanıtıp, buluşmaya çağırdığı Çalışkan'ı, öldürdüğü öğrenildi.

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