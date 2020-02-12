Gaziantep'te, 4 gün önce bıçaklanarak öldürülen Samet Çalışkan'ın (17), cinayeti ile ilgili 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Furkan U.'nun (17), daha önceden husumetli olduğu ve sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak kendisi kadın olarak tanıtıp, buluşmaya çağırdığı Çalışkan'ı, öldürdüğü öğrenildi.