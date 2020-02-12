Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta hayalleri süsleyen Şans Topu'nda şanslı numaralar belli oldu. Haftada iki kez yapılan oyunun 12 Şubat 2020 tarihli 973'üncü hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 898 bin 133 lira olarak açıklandı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar için Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgilerini derledik. İşte 12 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (12 ŞUBAT 2020)

12 Şubat Şans Topu sonucu: 04 - 16 - 20 - 21 - 29 + 9

İkramiye bilgileri birazdan belli olacak.