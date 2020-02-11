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  • 12.02.2020 02:21
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 02:21

’nda 64 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla ’ın 'na kaçmaya çalışan 64 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası 'ne teslim edildi.

64 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla 'ın 'na kaçmaya çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 62 ve 2 uyruklu olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen (20 erkek, 10 kadın, 34 çocuk) yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası 'ne teslim edildi.

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