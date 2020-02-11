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  • 11.02.2020 20:46
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 20:46

'de 11 ile 2 organizatör yakalandı

'in Ayvalık ve Karesi ilçelerinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen 11 ve 2 organizatör yakalandı.

11 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

'in Ayvalık ve Karesi ilçelerinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen 11 ve 2 organizatör yakalandı.

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla mevkisinde Kongo uyruklu 8 kişi ile organizatör olduğu iddia edilen Kongo uyruklu C.K'yı yakaladı.

Karesi ilçesi Köteyli mevkisinde ise devriye gezen jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 2 Bangladeş ve 1 uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör olduğu iddia edilen uyruklu E.A'yı gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ile organizatörler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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