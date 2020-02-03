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  • 03.02.2020 14:18
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 14:18

'de 24 düzensiz yakalandı

'de ve ekipleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan , ve uyruklu 24 düzensiz yakalandı.

Kırklareli'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

ve ekipleri, Babaeski, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Babaeski ilçesinde H.A'nın idaresindeki kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada 5 düzensiz yakalandı.

Jandarma ekipleri de Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

, ve uyruklu 24 düzensiz göçmen, jandarma ve emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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