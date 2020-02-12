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  • 12.02.2020 07:09
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 07:13

| Meteorolojiden 2 bölgeye son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanan tahminlerinde bugün yurdun büyük bölümünün yağışlı hava etkisi altında olacağı bildirildi. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don uyarısı da yapılırken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

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