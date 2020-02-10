Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.02.2020 13:58
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 14:06

Son dakika: 'de paniği! Çin'den gelen öğrenci hastalanınca...

'de yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye vuran ve Çin'den geldiği öğrenilen öğrenci şüphesi ile gözlem altına alındı. Genel sağlık durumu iyi olan öğrencinin sonuçları kesin tanı için Ankara'ya gönderildi.

Koronavirüs paniği! Çin'den gelen öğrenci gözlem altında

e Çin'den gelen E.K. (22) yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurunca 'koronovavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı.

Çin'de öğrenim gören E.K., önceki gün yüksel ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. 30 Ocak'ta öğrenim gördüğü Çin'den geldiği öğrenilen E.K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Özel bir odaya alınan öğrenci için viral enfeksiyon tanısı konulduğu öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan E.K.'nin tetkik sonuçlarının Ankara'ya gönderildiği, kesin tanı için sonuçların beklendiği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Mersin'de koronavirüs paniği! Çin'den gelen öğrenci hastalanınca...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri