Van'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van'da bugün de olumsuz hava koşulları gerekçesiyle eğitime ara verilmişti.