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  • 10.02.2020 13:53
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 13:53

'da okullar yarın da tatil edildi

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Hava sıcaklığının eksi 10 derecelere ulaştığı 'da valilik tarafından yapılan açıklamada yoğun kar nedeniyle il genelindeki okulların salı günü de tatil olacağı açıklandı.

Eğitime kar engeli! O ilimizde yarın da tatil

'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van'da bugün de olumsuz hava koşulları gerekçesiyle eğitime ara verilmişti.

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