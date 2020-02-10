Korona tehdidi Çin ekonomisini geriletti. Tüm ülkelerin zarar gördüğü salgından bir tek Türkiye'nin karlı çıkacağı bildirildi.
Koronavirüs, dünya ekonomisini de sarstı. İngilizler işi gücü bıraktı. "Çin batarsa bu işten kim karlı çıkar" diye araştırma yaptı.
Financial Times'in analizi, şaşırttı: Çin'in büyüme oranı yüzde 1 düşerse, tüm ülkeler zarar eder. Bir tek Türkiye kara geçer!
Koronavirüs, dünya ekonomisini de sarstı. İngilizler işi gücü bıraktı. "Çin batarsa bu işten kim karlı çıkar" diye araştırma yaptı.
Financial Times'in analizi, şaşırttı: Çin'in büyüme oranı yüzde 1 düşerse, tüm ülkeler zarar eder. Bir tek Türkiye kara geçer!
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