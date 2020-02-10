Fatih'te 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, 13.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.