Fatih'te 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, 13.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Fatih'te 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, 13.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.