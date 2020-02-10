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  • 10.02.2020 14:43
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 14:43

Fatih'te korkutan !

'te 3 katlı bir binanın giriş katında çıktı. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Öte yandan otomobilini yangının çıktığı binanın önüne park eden bir kişi,  zarar görmemesi için battaniye ile üzerini kapatarak önlem aldığı görüldü.

Fatih'te 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, 13.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

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