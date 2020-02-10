

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. (35) ve Özgür Duran (32) arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.







"TUTUKSUZ YARGILANARAK MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİ"

Avukat Gonca Geçme: "Olayı 2 esas açısından değerlendirmek gerekiyor. 1. Türk Ceza Kanunu madde 25. maddesinde: "Bir şahsa kendisine karşı veya başkasına karşı meşru savunma kapsamında bir sınır açıldıysa haksız fiili defetmek maksadıyla yapılan fiillere suç teşkil etseler bile cezai yaptırım uygulanmaz." denilmektedir. Burada kanun maddesinin istisnai gördüğü tek bir husus vardır, o da sınırın aşılması durumudur. Ben de bu noktada sınırın aşılmadığı kanaatindeyim. Hatta bunu hukukçu olmayan bir kişi dahi çok net bir şekilde söyleyebilir. Burada hem bir kadının hem de 20 yaşında gencin boğazı sıkılarak cana kast söz konusudur. Kişi de bu haksız saldırıyı bertaraf etmek amacıyla bu fiili gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.





Davada kuvvetli suç şartının bulunmadığını belirten Geçme:

"Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 100'de:"bir şahsa tutukluluk tedbirinin uygulanabilmesi için kuvvetli suç şartı aranmalıdır." denilir. Ancak burada kuvvetli suç bir kenara, suçun işlendiğine ve bu fiilin ika edildiğine dair somut delil dahi yoktur. Bu sebeple tutuksuz yargılanmasına karar verilerek ivedilikle mağduriyetine son verilmesi kanaatindeyim. Bunun dikkate alınmasını talep ediyoruz." dedi.