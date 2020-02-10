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  • 10.02.2020 11:07
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 11:10

'i böyle vurdu! İnanılmaz görüntüler

Soğuk ve kar yağışlı hava yurdun büyük bölümümü etkisi altına aldı. Bu yerlerden biri de Hopa oldu. Hopa'ya deniz üzerinden gelen saniye saniye görüntülenirken, o anlar Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yayınlandı.

Hopa'da deniz üzerinden gelen yoğun nın hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.

Artvin'de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkisini arttırdı kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkili olduğu Artvin ve ilçelerinde 186 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 21, Ardanuç 30, Arhavi 25, Hopa 8, Kemalpaşa 12, Borçka 38, Murgul 9, Şavşat 33, Yusufeli 10 köy yolu kapalı olduğu ifade edilirken İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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