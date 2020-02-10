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  • 10.02.2020 10:44
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 10:57

'de pistten çıkan us uçağının enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları 3. gününde sürüyor.

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

us Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat saat 18.19'da Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağında gecei ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.

Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, vinç yardımıyla uçağı parçalara ayırıyor.

teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletiliyor.

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