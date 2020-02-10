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  • 10.02.2020 22:44
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 22:44

'de operasyonu!

'nin Gölcük ilçesinde satışı yaptığı şüphesi ile 3 kişiyi takibe alan jandarma ekipleri, şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine operasyon!

'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük'te uyuşturucu satışı yaptığı şüphesi ile 3 kişiyi takibe alan jandarma ekipleri, şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Gölcük Saraylı Mahallesi'nde bulunan eve yapılan baskında F.G. (24), D.E.E. (21) ve M.S. (19) gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramada 2 paket halinde 50 gram sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, 1 adet kuru sıkı silah ve 1 adet hassas terazi ele getirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.S. tutuklanırken, F.G. ve D.E.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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