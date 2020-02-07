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  • 07.02.2020 18:35
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 18:35

'de zehir tacirlerine ağır darbe! 30 kilo ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Yüksekova'da 30 kilo 500 gram ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Zehir tacirlerine ağır darbe! Kilolarca eroin...

'nin Yüksekova ilçesinde 30 kilo 500 gram ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yüksekova'nın Değerli köyünde 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda bir şahsa ait ikamette ve eklentilerinde yapılan aramada 30 kilo 500 gram eroin bulunduğu bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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