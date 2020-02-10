Erzurum ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı için kar tatili açıklaması var mı?

Erzurum ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin genelinde soğuk hava dalgası ve kar yağışları etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 11 Şubat Salı MEB Erzurum ve Kahramanmaraş için kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6'sında taşımalı olmak üzere 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları, soğuk ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 11 Şubat Salı günü tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada Oltu, İspir, Olur, Pazaryolu, Tortum ve Uzundere ilçelerinde de taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.



Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde etkili olan aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.