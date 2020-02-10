Zeytinburnu'nda berbere uyuşturucu operasyonu!

Zeytinburnu'ndaki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan bir şüphelinin, uyuşturucuyu Nuripaşa Mahallesi'ndeki bir berberden temin ettiği bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, Serhat K, Şerife Suzan Ç, İsmail Ö, Ferhan K. ile Murat O. gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İsmail Ö'nün hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi, Ferhan K'nin üzerinde ise ruhsatsız silah ele geçirildi.

Mekanda ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise bir miktar metamfetamin ve esrar ile 37,14 gram Afyon sakızı bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan kişilerden yaşı küçük olduğu belirlenen Şerife Suzan Ç. Çocuk Büro Amirliğine teslim edilirken, Serhat K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İş yeri, ekiplerce mühürlendi.