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  • 10.02.2020 18:25
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 18:25

'nda berbere operasyonu!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, kullanmaktan işlem yapılan bir şüphelinin, uyuşturucuyu 'ndeki bir berberden temin ettiği bilgisine ulaştı. Berbere düzenlenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ele geçirilen İş yeri, ekiplerce mühürlendi.

Zeytinburnu'nda berbere uyuşturucu operasyonu!

'ndaki operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan bir şüphelinin, uyuşturucuyu 'ndeki bir berberden temin ettiği bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, Serhat K, Şerife Suzan Ç, İsmail Ö, Ferhan K. ile Murat O. gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İsmail Ö'nün hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi, Ferhan K'nin üzerinde ise ruhsatsız silah ele geçirildi.

Mekanda ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise bir miktar metamfetamin ve esrar ile 37,14 gram Afyon sakızı bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan kişilerden yaşı küçük olduğu belirlenen Şerife Suzan Ç. Çocuk Büro Amirliğine teslim edilirken, Serhat K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İş yeri, ekiplerce mühürlendi.

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