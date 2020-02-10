Prens Harry ile eşi Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. Kanada'da yaşama kararı aldı. Bir anda dünyanın en gözde çifti olan ikili, adeta para basmaya başladı! Harry, Miami'de katıldığı bir etkinlikte konuşma yapmak için 1 milyon dolar aldı. Etkinliğin ardından Meghan ve Harry, oğulları Archie ile birlikte şarkıcı Jennifer Lopez'in Miami'deki evinde kaldı. İkili hakkında bir iddia daha ortaya çıktı. Kraliyet Ailesi'ne girmeden önce sıradan bir dizi oyuncusu olan Meghan, Hollywood'u birbirine kattı. Hollywood'un güzel kadınlarının Markle ile arkadaş olmak için birbirleriyle yarıştığı iddiası ortaya atıldı.
Angelina Jolie, Markle ile tanışmak için fırsat arıyor!
Şarkıcı Jennifer Lopez ile nişanlısı Alex Rodriguez, Prens Harry ile ailesini Miami'deki evinde ağırladı.
Angelina Jolie, Markle ile tanışmak için fırsat arıyor!
Şarkıcı Jennifer Lopez ile nişanlısı Alex Rodriguez, Prens Harry ile ailesini Miami'deki evinde ağırladı.
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