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'da Meghan savaşı!

ile eşi , İngiliz 'nden ayrıldı. 'da yaşama kararı aldı. Kraliyet Ailesi'ne girmeden önce sıradan bir dizi oyuncusu olan Meghan, 'u birbirine kattı. Hollywood'un güzel kadınlarının Markle ile arkadaş olmak için birbirleriyle yarıştığı iddiası ortaya atıldı.

Meghan savaşı
Prens Harry ile eşi Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. 'da yaşama kararı aldı. Bir anda dünyanın en gözde çifti olan ikili, adeta para basmaya başladı! Harry, Miami'de katıldığı bir etkinlikte konuşma yapmak için 1 milyon dolar aldı. Etkinliğin ardından Meghan ve Harry, oğulları Archie ile birlikte şarkıcı 'in Miami'deki evinde kaldı. İkili hakkında bir iddia daha ortaya çıktı. 'ne girmeden önce sıradan bir dizi oyuncusu olan Meghan, Hollywood'u birbirine kattı. 'un güzel kadınlarının Markle ile arkadaş olmak için birbirleriyle yarıştığı iddiası ortaya atıldı.



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Şarkıcı Jennifer Lopez ile nişanlısı , ile ailesini Miami'deki evinde ağırladı.

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