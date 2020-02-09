Kar tatili haberleri peş peşe geldi! 10 Şubat hangi illerde okullar tatil oldu? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler
Kar yağışının etkili olması ile birlikte okulların tatil olduğu iller ve ilçeler herkes tarafından araştırılmaya başlandı. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle illerden art arda tatil haberi geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Karadeniz bölgesinde etkisini artıran kar yağışının Pazartesi günü de sürmesi bekleniyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar yağışı altında olacak. Peki, hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu? İşte kar yağışı nedeniyle 10 Şubat'ta okulların tatil olduğu tüm iller ve ilçeler...
Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat kar tatili olan iller öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Hangi illerde okullar tatil edildi? Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitimde aksamalar yaşanıyor. Birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Peki, kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? 10 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller için Valilik açıklamaları peş peşe geliyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin, bu gece ve yarın kar yağışlı olması bekleniyor.
10 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER!
BİTLİS
Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.
SİVAS
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gece ve yarın gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.
Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.
Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşırı soğukların olduğu bugünlerde en iyi öğrencinin hasta olmayan öğrenci olacağı düşüncesi ile bir gün evde dinlenmeniz, bol bol kitap okumanız doğru olacaktır. Bu sebeple yarın eğitime Sivas'ın tamamında 1 gün ara veriyoruz." ifadesini kullandı.
TRABZON
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.
BOLU
Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, yarın için 1 gün süreyle tatil edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.
Kent genelinde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı tatille ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Ümit, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu merkez dahil tüm ilçelerimiz ve köylerimizde okullarımız 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gerekçelerle ve aynı gün idari izinli sayılmıştır" dedi.