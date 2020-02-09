Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.02.2020 06:37
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 06:37

'nda korkutan ! Bir anda her yanı sardı

'nda bulunan 2 katlı metruk binada sabaha karşı 05.20 sıralarında çıktı. Alevlerin sardığı binayı olay yerine gelen itfaiye ekipleri güçlükle söndürürken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından belirlenecek.

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Bir anda her yanı sardı

'nda iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Daha önce de yandığı öğrenilen binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 05:20 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Beytül Malcı Sokak'ta bulunan iki kattı metruk bir binada meydana geldi. Bananın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daha önce de binada yangın çıktığı öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından belirlenecek.

ALEV ALEV YANDI
Öte yandan binanın alev alev yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBeyoğlu'nda korkutan yangın! Bir anda her yanı sardı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri