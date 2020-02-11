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  • 11.02.2020 09:28
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 09:53

Son dakika: Sancaktepe'de 3 katlı binanın çatı katında

Son dakika haberine göre İstanbul Sancaktepe’de bir binanın çatı katında çıkan paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan çatı katı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe'de 3 katlı binada yangın!

Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında saat 09.15 sıralarında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle çatı katı alev alev yandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken vatandaşlar yangını panik içerisinde izledi. İtfaiye ekipleri merdiven ile çatı katına ulaşarak yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

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