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  • 08.02.2020 10:03
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 10:04

: 'daki çığ düşmesi olayında flaş gelişme! Ekipler çığ bölgesinde

haberi... Valilikten yapılan açıklamaya göre 'daki çığ bölgesine giden teknik ekip, arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlanıp başlanmayacağını değerlendirecek.

Çığ felaketinde flaş gelişme! Ekipler olay yerinde

- kara yolunda çığ düşen bölgede, teknik ekiplerin yapacağı değerlendirme sonucuna göre arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılıp, başlatılmayacağına karar verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle Güzeldere ve Kurubaş geçitlerinde kapatılan Van-Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı.

Van-Çatak ve Bahçesaray yolunun da olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı olduğu kaydedilen açıklamada, "Çığ düşmesi olayıyla ilgili kentte bulunan teknik heyet, çığ bölgesine doğru hareket etti. Ara verilen arama kurtarma çalışmalarına başlanıp başlanamayacağına yapılacak inceleme sonucunda karar verilecek." denildi.

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