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  • 08.02.2020 08:50
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 09:14

kan donduran olay! 15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

'da yaşanan olay kan dondurdu.Annesine şiddet uygulayan ve silahla tehdit eden babasına engel olmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, yaşanan arbedede babasını silahla vurarak öldürdü.

Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde bir apartmandaki evine iddiaya göre, alkollü olarak gelen Hakan Ü.(40) ile eşi S.Ü'nün arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Ü, eşini döverek silahla tehdit etmeye başladı.

O sırada tartışan ebeveynlerini ayırmak isteyen M.Ü, babasının elindeki silahı zorla almak istedi. Silahı almak için yaşanan arbede sırasında M.Ü, babasını başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hakan Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan M.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Altındağ ilçesinde annesine şiddet uygulayan ve silahla tehdit eden babasına engel olmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, yaşanan arbedede babasını silahla vurarak öldürdü.

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