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  • 08.02.2020 09:55
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 09:55

Son dakika: Bursa- deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Son dakika haberine göre Bursa Deniz Otobüslerinin () bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte o seferler...

Yola çıkacaklar dikkat! Bazı seferler iptal

'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 10.30, 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

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