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İlkokulda feci ölüm! Dolabın altında kalan öğrenci hayatını kaybetti

'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi (7), öğretmenler odasına girip dolap kapaklarına asılarak oyun oynamaya başladı. Bu sırada devrilen dolabın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Katil dolap
Gaziantep 'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi Berkay Işık (7), öğretmenler odasına girip dolap kapaklarına asılarak oyun oynamaya başladı. Bu sırada devrilen dolabın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

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