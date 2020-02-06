Gaziantep Araban'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi Berkay Işık (7), öğretmenler odasına girip dolap kapaklarına asılarak oyun oynamaya başladı. Bu sırada devrilen dolabın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
- Yaşam
- 06.02.2020
- Gazete
İlkokulda feci ölüm! Dolabın altında kalan öğrenci hayatını kaybetti
Gaziantep Araban'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi Berkay Işık (7), öğretmenler odasına girip dolap kapaklarına asılarak oyun oynamaya başladı. Bu sırada devrilen dolabın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
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