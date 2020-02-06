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  • 06.02.2020 13:17
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 13:18

Bugün son ler... En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Türkiye'de son aylarda meydana gelen ler sonrasında fay hatlarındaki kırılmalarla oluşan depremin nedenleri de bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Vatandaşların deprem konusunda bilgi edinmek adına araştırmaları devam ediyor. Herkesin bildiği gibi Türkiye dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. ve en son ne zaman ve nerede deprem oldu? Sorularının cevapları takvim.com.tr'de.

Deprem oldu mu? Bugün son depremler...

AFAD Kandilli Rasathanesi açıklaması deprem oldu mu? Bugün son depremler... En son ne zaman ve nerede deprem oldu? Gibi sorular arama motorlarında oldukça popüler durumda yer almaktadır. Bu bağlamda Elazığ depreminin ardından bir kez daha gözler 'İstanbul Risk Haritası'na çevrildi.Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

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