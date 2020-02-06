AFAD Kandilli Rasathanesi açıklaması deprem oldu mu? Bugün son depremler... En son ne zaman ve nerede deprem oldu? Gibi sorular arama motorlarında oldukça popüler durumda yer almaktadır. Bu bağlamda Elazığ depreminin ardından bir kez daha gözler 'İstanbul Risk Haritası'na çevrildi.Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

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