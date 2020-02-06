Son depremler ve İstanbul'da deprem mi oldu? Soruları bu günlerde Google'da oldukça fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Türkiye'de sık yaşanan depremler sonrasında vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini inceliyor. Özellikle Elazığ'ı yıkan depremin ardından akıllara yine İstanbul'da beklenen deprem geldi. Uzmanlar İstanbul depreminin tarihini bilemiyor fakat şiddeti hakkında söylenenler ürkütüyor. Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.2 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?

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