Ümraniye’de asker eğlencesi için yol kapatan magandalar yakalandı

Ümraniye'de Sütçü İmam Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde birkaç şahıs, asker eğlencesi yapmak amacıyla yol kapatmış, yolda bekleyen araçlara aldırış etmenden yüksek sesle müzik dinleyerek dans etmişlerdi.
YAKALANDILAR
Olayın basına yansımasının ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Araçların plaka ve sürücülerini tespit eden polis, Sinan Ş. ve Ferhat K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.
EHLİYETLERİNE EL KONULDU
Şahıslar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekli cezai işlemler uygulanarak, ehliyetlerine el konuldu. Ayrıca TCK'nın 179/2 maddesi olan "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan 2 şahısa adli işlem uygulandı.
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