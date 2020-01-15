Ataşehir'de maganda dehşeti. Olay dün saat 11.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Ertuğ Ertuğrul'un kullandığı 34 BD 8534 plakalı otomobile plakası alınamayan bir otomobil çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Sürücü Ertuğ Ertuğrul aracına çarpan sürücüyü takip etmeye başladı.
Takip sonucunda iki sürücü arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Maganda, sürücüye mermi yağdırdı. Yaralı sürücü Ertuğ Ertuğrul hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Takip sonucunda iki sürücü arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Maganda, sürücüye mermi yağdırdı. Yaralı sürücü Ertuğ Ertuğrul hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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