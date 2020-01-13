Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.01.2020 09:11
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:11

'de asker eğlencesinde maganda dehşeti!

'in Tarsus ilçesinde, kapalı alandaki asker eğlencesinde Mensure G. (60), yeğeni Ümit G.'nin (47) havaya tabancayla ateş açması sonucu göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Asker eğlencesinde maganda dehşeti!
Olay, dün akşam saatlerinde, Kelahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede askerden gelen bir genç için eğlence düzenlendi. Kapalı alandaki eğlence sırasında Ümit G. tabancayla havaya ateş açtı. Tavandan seken kurşun, Ümit G.'nin amcasının eşi Mensure G.'nin göğsüne isabet etti. İhbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mensure G., hastaneye kaldırıldı. Akciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Mensure G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ümit G. gözaltına alındı.

DAMAT AĞIR YARALANDI
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise Ekenek Mahallesi'nde açık alanda yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş edildi. Bu sırada kurşunun isabet ettiği damat Mehmet Yılmaz (25) yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMersin'de asker eğlencesinde maganda dehşeti!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri