Olay, dün akşam saatlerinde, Kelahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede askerden gelen bir genç için eğlence düzenlendi. Kapalı alandaki eğlence sırasında Ümit G. tabancayla havaya ateş açtı. Tavandan seken kurşun, Ümit G.'nin amcasının eşi Mensure G.'nin göğsüne isabet etti. İhbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mensure G., hastaneye kaldırıldı. Akciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Mensure G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ümit G. gözaltına alındı.



DAMAT AĞIR YARALANDI

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise Ekenek Mahallesi'nde açık alanda yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş edildi. Bu sırada kurşunun isabet ettiği damat Mehmet Yılmaz (25) yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.