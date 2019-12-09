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Sarıyer'de motosikletli maganda terörü! Dehşet saçtılar

İstanbul Sarıyer'in çeşitli noktalarında bir maganda motosikletine sırtüstü uzanıp ayaklarını da gidona uzattıktan sonra metrelerce tek tekerlek üzerinde gitti. Magandalıkta adeta çığır açan genç, parklara girerek motosikletiyle merdivenlerden inip çıktı. Mega kentte terör estiren maganda, işlek noktalarda da "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları ise kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

09.12.2019 09:33 - Son Güncelleme: 09.12.2019 10:19
Sarıyer'de motosikletli maganda terörü! Dehşet saçtılar

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi.

Tüm uyarılara, ağır para cezalarına rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor.

Sarıyer'de motosikletli maganda terörü! Dehşet saçtılar

Son olarak Sarıyer'in çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek ve "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Sarıyer'de motosikletli maganda terörü! Dehşet saçtılar

Mega kentte adeta terör estiren maganda, Maslak Büyükdere Caddesi, İstinye Katar Caddesi gibi trafiğin işlek olduğu noktalarda da aynı hareketleri sürdürerek hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

Sarıyer'de motosikletli maganda terörü! Dehşet saçtılar

Motosiklete sırtüstü uzanıp tek teker üzerinde gitti
Tüm bu yaptıklarıyla yetinmeyen motosikletli genç, arkadaşlarıyla beraber Sarıyer Ayazağa'da trafiğe açık olan bir alana gitti.

Sarıyer'de motosikletli maganda terörü! Dehşet saçtılar

Burada çeşitli denemeler yapan genç, motosikletine sırtüstü uzanarak ayaklarını da gidona uzattı. Bir süre bu şekilde giden maganda ardından sırtüstü uzandığı motosiklette tek teker üzerine gitmeye başladı. Magandalıkta adeta çığır açan motosikletli, görenleri de şaşkına çevirdi.

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