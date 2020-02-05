İstanbul, Beyoğlu'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy'un yargılandığı davada, her iki sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

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