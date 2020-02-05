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  • 05.02.2020 14:11
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 14:14

Son dakika: davasında karar! Sinem Erköseoğlu hayatını kaybetmişti...

Son dakika haberine göre İstanbul, Beyoğlu'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy'un yargılandığı davada, her iki sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Paksoy kardeşler davasında karar

İstanbul, Beyoğlu'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy'un yargılandığı davada, her iki sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

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