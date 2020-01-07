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Müebbet istemi! davasında savcı mütalaasını açıkladı

'un ilçesinde 10 yıl önce mezunu 24 yaşındaki 8'inci kattan apartman boşluğuna düşerek öldü. 'in veliahtları Mahmut Emre ve kardeşlerin yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Müebbet istemi!
İstanbul'un ilçesinde 10 yıl önce mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu 8'inci kattan apartman boşluğuna düşerek öldü. 'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. 'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Emre Paksoy'un ise delil yetersizliğinden beraati istendi.

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