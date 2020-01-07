İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu 8'inci kattan apartman boşluğuna düşerek öldü. Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Can Paksoy'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Emre Paksoy'un ise delil yetersizliğinden beraati istendi.
- Yaşam
- 07.01.2020
- Gazete
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