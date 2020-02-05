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  • 05.02.2020 15:38
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 15:39

'de sokak ortasında

'de dün gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir saldırgan sokak ortasında 28 yaşındaki Eray Tömen isimli kişiyi tüfekle vurarak öldürdü.

Silivri'de sokak ortasında cinayet

'de bir kişi sokakta silahla vurularak öldürüldü.

Verilen bilgiye göre dün 23.00 sıralarında Eray Tömen (28) isimli kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından sokakta tüfekle ateş edilerek öldürüldü.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Tömen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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