Silivri'de sokak ortasında cinayet

Silivri'de bir kişi sokakta silahla vurularak öldürüldü.

Verilen bilgiye göre dün 23.00 sıralarında Eray Tömen (28) isimli kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından sokakta tüfekle ateş edilerek öldürüldü.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Tömen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.