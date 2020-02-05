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  • 05.02.2020 13:29
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 13:46

Son dakika: 'de inin 2 yaşındaki çocuğa dayağı güvenlik larına yansıdı

Son dakika haberi... 'de bulunan bir te 2 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik larına yansıyan olayda öğretmen Y.K., sınıfta oyun oynayan öğrencisi E.T.’yi (2) oynadığı alandan alarak bir anda yere oturttu ve darp etmeye başladı.



Düzce'de bulunan bir kreşte 2 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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