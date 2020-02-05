Düzce'de bulunan bir kreşte 2 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son dakika: Düzce'de kreş öğretmeninin 2 yaşındaki çocuğa dayağı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberi... Düzce'de bulunan bir kreşte 2 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda öğretmen Y.K., sınıfta oyun oynayan öğrencisi E.T.’yi (2) oynadığı alandan alarak bir anda yere oturttu ve darp etmeye başladı.
Düzce'de bulunan bir kreşte 2 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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