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  • 05.02.2020 09:48
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:48

Erzincan 6 Şubat Perşembe Valilik ve MEB kar tatili var mı? Erzincan'da yarın mi? Hangi ilçelerde tatil?

Erzincan'da yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Erzincan'da kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Bugün 5 ilde eğitime ara verilmesinde sonra için gözler yarın için bir açıklama yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki Erzincan'da yarın i mi? Peki, Erzincan 6 Şubat Perşembe Valilik ve MEB kar tatili var mı?

Erzincan'da yarın okullar tatil mi? Hangi ilçelerde tatil?

Erzincan 6 Şubat Perşembe Valilik ve MEB kar tatili var mı? Erzincan'da okullar yarın tatil mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Erzincan'da merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilere öğleden sonra okullar tatil edildi.

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