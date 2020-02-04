Erzincan 6 Şubat Perşembe Valilik ve MEB kar tatili var mı? Erzincan'da okullar yarın tatil mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Erzincan'da merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilere öğleden sonra okullar tatil edildi.

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