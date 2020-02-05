6 Şubat Perşembe günü son dakika okullar tatil mi? Kar tatili var mı? Yarın okullar tatil mi? MEB Valilik açıklaması...
6 Şubat okullar 2020 tatil mi? Kar yağışı etkisini bazı illerde gösterdi. Beş ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.Bugün okulların tatil olmasıyla birlikte yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. AKOM verilerine göre; çarşamba günü itibari ile İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın okullar tatil mi? MEB Valilik açıklaması...
6 Şubat okullar tatil mi? Bugün kar yağışı etkisini gösteriyor. Şubat ayının ilk günlerinde ülkemizin birçok ilinde şiddetli yağışlar ve kar yağışları görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 6 Şubat Meteoroloji hava durumu raporu... MEB ve Valilik 6 Şubat Perşembe günü için okullar tatil mi açıklaması yaptı mı? Detaylar takvim.com.tr'de
5 ŞUBAT TATİL OLAN YERLER!
ERZİNCAN
Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 05 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.
Vali Arslantaş, attığı tweette, "Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." dedi.
AĞRI
Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı Ağrı erkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 5 Şubat 2020 Çarşamba günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir" denildi. Öte yandan Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde tüm okullar olmak üzere, Patnos, Tutak ilçelerinde de taşımalı eğitim yapan okullar ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün süre ile okulların tatil edildiği belirtildi.
VAN
Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın için okullar tatil edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın (5 Şubat 2020) itibariyle 1 gün süreyle tatil edildiği, engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
SİİRT-PERVARİ
Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarıl tatil edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari kent merkezi ve köylerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağını ifade edildi.